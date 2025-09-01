    
Главная Фото Виставки, ярмарки Виставка про харківських волонтерок відкрилася в одній з художніх галерей міста (фото)
01.09.2025  20:51   

Виставка про харківських волонтерок відкрилася в одній з художніх галерей міста (фото)

У Художній галереї ім. Генріха Семирадського 1 вересня відкрилась виставка «ХАРКІВ. НІЖНА СИЛА. ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ».

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Проєкт «ХАРКІВ. НІЖНА СИЛА. ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ» присвячений історіям харківських волонтерок, які з перших днів війни стали опорою для міста. 
 
Виставка поєднує фотографії, відеоінтерв’ю, документальні свідчення та мистецькі інсталяції, що відображають силу й ніжність жінок, які щодня допомагали іншим і творили простір життя навіть у найтемніші часи.
 
Фотопортрети волонтерок створені відомою харківською фотографкою Тетяною Юрченко.
 
Мета проєкту - збереження пам’яті, підтримка волонтерського руху та популяризація культури вдячності.
 
Виставка триватиме до 20 вересня 2025 року за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, художня галерея імені Генріха Семирадського (вхід з боку Держпрому).
 
Розклад роботи експозиції: вівторок — субота з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка, фотограф, волонтерки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 ЖКГ Комунальники з початку року оновили більше 9 кілометрів водопроводів Харкова 01.09 Армія На Харківському напрямку Сили оборони знищили та пошкодили десятки одиниць озброєння та військової техніки росіян 01.09 Надзвичайні події З будинку сімейного типу на Харківщині зникла вихованка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 