01.09.2025 20:51

Виставка про харківських волонтерок відкрилася в одній з художніх галерей міста (фото)

У Художній галереї ім. Генріха Семирадського 1 вересня відкрилась виставка «ХАРКІВ. НІЖНА СИЛА. ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ».



Проєкт «ХАРКІВ. НІЖНА СИЛА. ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ» присвячений історіям харківських волонтерок, які з перших днів війни стали опорою для міста. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Проєкт «ХАРКІВ. НІЖНА СИЛА. ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ» присвячений історіям харківських волонтерок, які з перших днів війни стали опорою для міста.

Виставка поєднує фотографії, відеоінтерв’ю, документальні свідчення та мистецькі інсталяції, що відображають силу й ніжність жінок, які щодня допомагали іншим і творили простір життя навіть у найтемніші часи.

Фотопортрети волонтерок створені відомою харківською фотографкою Тетяною Юрченко.

Мета проєкту - збереження пам’яті, підтримка волонтерського руху та популяризація культури вдячності.

Виставка триватиме до 20 вересня 2025 року за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, художня галерея імені Генріха Семирадського (вхід з боку Держпрому).

Розклад роботи експозиції: вівторок — субота з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.



