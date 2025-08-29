    
Отримав вирок харків'янин, який торгував наркотиками, зброєю та вибухівкою

Прокурори довели у суді вину харків'янина.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 38-річний мешканець Харкова, який не мав постійного місця роботи, систематично займався збутом канабісу в обласному центрі. Він зберігав його у будинку та продавав.
 
 
Також чоловік мав у приміщенні цілий «арсенал»:
  • понад 100 набоїв,
  • електродетонатор,
  • тротилову шашку,
  • корпус ручної осколкової гранати РГ-42 та
  • запал типу УЗРГМ.
 
У подальшому харківʼянин продав це клієнту за 10 тисяч гривень. 
 
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. На вирок суду він очікував під вартою.
 
Обвинувальний вирок - шість років ув'знення з конфіскацією майна - ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
