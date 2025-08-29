29.08.2025 20:39 Дмитро Колонєй
Отримав вирок харків'янин, який торгував наркотиками, зброєю та вибухівкою
Прокурори довели у суді вину харків'янина.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 38-річний мешканець Харкова, який не мав постійного місця роботи, систематично займався збутом канабісу в обласному центрі. Він зберігав його у будинку та продавав.
Також чоловік мав у приміщенні цілий «арсенал»:
-
понад 100 набоїв,
-
електродетонатор,
-
тротилову шашку,
-
корпус ручної осколкової гранати РГ-42 та
-
запал типу УЗРГМ.
У подальшому харківʼянин продав це клієнту за 10 тисяч гривень.
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. На вирок суду він очікував під вартою.
Обвинувальний вирок - шість років ув'знення з конфіскацією майна - ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0