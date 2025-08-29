29.08.2025 20:39 Дмитро Колонєй

Отримав вирок харків'янин, який торгував наркотиками, зброєю та вибухівкою

Прокурори довели у суді вину харків'янина.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 38-річний мешканець Харкова, який не мав постійного місця роботи, систематично займався збутом канабісу в обласному центрі. Він зберігав його у будинку та продавав.

Також чоловік мав у приміщенні цілий «арсенал»:

понад 100 набоїв,

електродетонатор,

тротилову шашку,

корпус ручної осколкової гранати РГ-42 та

запал типу УЗРГМ.

У подальшому харківʼянин продав це клієнту за 10 тисяч гривень.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. На вирок суду він очікував під вартою.

Обвинувальний вирок - шість років ув'знення з конфіскацією майна - ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

