У Харкові відкрили меморіальну дошку Вероніці Кожушко

Пам'ять дівчини увічнили на фасаді ліцею №181 «Дьонсурі» Харкова, де вона навчалась.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на фасаді Харківського ліцею №181 «Дьонсурі» відкрили меморіальну дошку Вероніці Кожушко.

Дівчина загинула 30 серпня 2024 року, внаслідок ворожого удару авіабомбою по Харкову. Вона була волонтеркою, писала вірші, малювала, брала участь у культурних проєктах.

До присутніх на заході, серед яких були рідні, друзі та вчителі, звернувся міський голова Ігор Терехов.

«Вероніка жила з відкритим серцем і мріяла змінювати світ. Її життя обірвала війна, але її світло залишилося з нами. Пам’ятати таких людей - наш моральний обов’язок. Вона - обличчя Харкова, вільного, сильного й незламного. Їй було 18. Але в ній було більше справжності, ніж у багатьох дорослих. Поетеса, волонтерка, художниця - вона тільки починала свій шлях. І ми не забудемо, як і за що вона загинула», - зазначив мер.

Батько Вероніки Ігор Кожушко згадав день, коли не стало його доньки, та поділився тим, як пам’ять про неї продовжує жити в книжках, виставках, проєктах, що виникли завдяки підтримці небайдужих людей.

