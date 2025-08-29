    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу
29.08.2025  18:41   

У неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу

На який термін, чому та як зміниться схема роботи транспорту розповіли в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу
Як пвідомляє РЕДПОСТ, 31 серпня 2025 року з 7:30 до 11:30, через роботи АТ «Харківобленерго» на лінії електропередач, буде припинений рух тролейбусів без великого запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, 
 

Тролейбус №19 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «602 мікрорайон» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

Тролейбус №35 курсуватиме таким чином:

 
  • розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».
 

Тимчасовий тролейбус працюватиме за таким маршрутом:

  • розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Петропавлівській до кінця вересня буде обмежений рух транспорту.

 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, тролейбус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Дороги та транспорт Через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв 27.08 Дороги та транспорт На вулиці в центрі Харкова запроваджено двосторонній рух транспорту 24.08 Дороги та транспорт У Харкові два трамваї змінять маршрут, а один - не ходитиме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 