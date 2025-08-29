29.08.2025 18:41

У неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу

На який термін, чому та як зміниться схема роботи транспорту розповіли в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



У неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу



Як пвідомляє РЕДПОСТ , 31 серпня 2025 року з 7:30 до 11:30, через роботи АТ «Харківобленерго» на лінії електропередач, буде припинений рух тролейбусів без великого запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона,

Тролейбус №19 курсуватиме так:

розворотне коло «602 мікрорайон» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

Тролейбус №35 курсуватиме таким чином:

розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Тимчасовий тролейбус працюватиме за таким маршрутом:

розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Петропавлівській до кінця вересня буде обмежений рух транспорту.