29.08.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Аферисти полюють на пенсіонерів Харкова та області

Правоохоронці Харкова зертають увагу на фейкові повідомлення від шахраїв.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, активізувалися шахраї у мережі. Серед схем - наступна:
  • у низці популярних Telegram-каналів поширюють неправдиву інформацію про нібито зміну порядку нарахування пенсій із 1 вересня.
  • пропонують обрати свій рік народження та перейти за посиланням для отримання «детальної інформації».
 
Ці публікації не мають жодного відношення до офіційних роз’яснень державних структур і створені виключно з метою переведення громадян на сумнівні сайти, які можуть використовуватися для збору особистої інформації або проведення фінансових афер».
 
Достовірні відомості про пенсійні нарахування, соціальні виплати, пільги та субсидії оприлюднюються виключно Пенсійним фондом України через офіційні ресурси:
 
Рекомендації правоохоронці, що робити, аби не потрапити у пастку аферистів 
 
  • Не довіряти «сенсаційним» новинам у випадкових пабліках і чатах.
  • Уникати переходів за сумнівними посиланнями.
  • Завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела.
 
У разі, якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства або виявили підозрілий ресурс,
  • подати звернення до Кіберполіції через електронний сервіс: ticket.cyberpolice.gov.ua.
 
Щоб бути обізнаними й не стати жертвою обману, варто слідкувати за ресурсом , де зібрано актуальні приклади шахрайських схем, що поширюються в Україні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як санаторій на Харківщині заволодів мільйонами на фіктивній реабілітації.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
