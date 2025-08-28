28.08.2025 17:15 Дмитро Колонєй

У Харкові сталася четверна аварія за участі поліції

Стало відомо про "паровозик" з автівок у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові чотири автівки зіткнулися на Воробьових горах. У ДТП легковиків потрапило й авто поліцейських. Подробиць щод постраждалих поки немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій BMW збив насмерть жінку на тротуар.