28.08.2025  17:15   Дмитро Колонєй

У Харкові сталася четверна аварія за участі поліції

Стало відомо про "паровозик" з автівок у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові чотири автівки зіткнулися на Воробьових горах. У ДТП легковиків потрапило й авто поліцейських. Подробиць щод постраждалих поки немає.

Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій BMW збив насмерть жінку на тротуар.

 

