28.08.2025 17:49

Харківські лікарі провели медогляд переселенців (фото)

Медична бригада здійснила виїзд до одного з харківських гуртожитків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , лікарі провели перевірку стану здоров'я переселенців, які мешкають у гуртожитку в Немишлянському районі.

Більше 150 внутрішньо переміщених осіб з Вовчанського, Куп’янського та Харківського районів мали можливість

отримати консультації у сімейного лікаря та вузькопрофільних спеціалістів,

зробити рентгенологічне обстеження,

виміряти артеріальний тиск,

перевірити рівень цукру в крові та ін.

Також ВПО мали можливість проконсультуватися з працівниками управління соцзахисту щодо питань соціального та правового захисту.

