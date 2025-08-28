    
Главная Новини Харкова Медицина Харківські лікарі провели медогляд переселенців (фото)
28.08.2025  17:49   

Харківські лікарі провели медогляд переселенців (фото)

Медична бригада здійснила виїзд до одного з харківських гуртожитків.

Провели медогляд переселенців у гуртожитку лікарі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, лікарі провели перевірку стану здоров'я переселенців, які мешкають у гуртожитку в Немишлянському районі.
 
Провели медогляд переселенців у гуртожитку лікарі: Новини Харкова
 
Більше 150 внутрішньо переміщених осіб з Вовчанського, Куп’янського та Харківського районів мали можливість
  • отримати консультації у сімейного лікаря та вузькопрофільних спеціалістів,
  • зробити рентгенологічне обстеження,
  • виміряти артеріальний тиск,
  • перевірити рівень цукру в крові та ін.  
Провели медогляд переселенців у гуртожитку лікарі: Новини Харкова
 
Провели медогляд переселенців у гуртожитку лікарі: Новини Харкова
 
Провели медогляд переселенців у гуртожитку лікарі: Новини Харкова
 
Провели медогляд переселенців у гуртожитку лікарі: Новини Харкова
 
Також ВПО мали можливість проконсультуватися з працівниками управління соцзахисту щодо питань соціального та правового захисту.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зросли ціни на рис, манку, макарони та олію.

 
Тэги:  впо, допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Медицина Харківські лікарі провели медогляд у гуртожитку, в якому живуть сотні переселенців 13.08 Суспільство Уряд допоможе ВПО та жителям Харківщини 08.08 Медицина Харківські лікарі провели огляд у гуртожитку, де проживають переселенці (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 