28.08.2025 16:36 Дмитро Колонєй

Кривава суперечка: на Харківщині чоловік вбив власного сина

Слідчі оголосили підозру мешканцю Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 24 серпня 2025 року під час застілля з вживанням алкоголю посварилися 64-річний чоловік та його син. У ході конфлікту батько завдав 41-річному потерпілому численних ударів, від яких помер. На місці злочину правоохоронці вилучили докази. Чоловіку слідчі за процесуальне керівництво Ізюмської окружної прокуратури оголосили підозру в умисному вбивстві та заарештували. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області від побоїв знайомого помер чоловік.