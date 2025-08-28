    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кривава суперечка: на Харківщині чоловік вбив власного сина
28.08.2025  16:36   Дмитро Колонєй

Кривава суперечка: на Харківщині чоловік вбив власного сина

Слідчі оголосили підозру мешканцю Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24 серпня 2025 року під час застілля з вживанням алкоголю посварилися 64-річний чоловік та його син. У ході конфлікту батько завдав 41-річному потерпілому численних ударів, від яких помер.
 
 
На місці злочину правоохоронці вилучили докази. Чоловіку
слідчі за процесуальне керівництво Ізюмської окружної прокуратури оголосили підозру в умисному вбивстві та заарештували. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області від побоїв знайомого помер чоловік.

 

Тэги:  вбивство, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Надзвичайні події Загарбники під час обстрілу вбили мирну мешканку Харківщини 14.08 Надзвичайні події У Харкова жінка намагалася вбити матір ножем 08.08 Надзвичайні події На Харківщині чоловік кинув гранату у трьох людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 