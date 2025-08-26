26.08.2025 17:39 Дмитро Колонєй

Правоохоронці спіймали водія, який збив та кинув помирати стару людину під Харковом

Під Харковом затримали винуватця смертельної аварії, який й потім повівся, як злочинець.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 23 серпня 2025 року близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху Зміїв-Мерефа воій автівка збив 77-річного велосипедиста, а потім втік з місця злочину.. Внаслідок ДТП літній чоловік помер у лікарні від травм.

В ході розшуку правоохорнці встановили та затримали зловмисника на території Полтавської області. Ним виявився 34-річний чоловік.Підступному правопорушнику оголошено підозру у скоєнні злочину.