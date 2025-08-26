    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці спіймали водія, який збив та кинув помирати стару людину під Харковом
26.08.2025  17:39   Дмитро Колонєй

Правоохоронці спіймали водія, який збив та кинув помирати стару людину під Харковом

Під Харковом затримали винуватця смертельної аварії, який й потім повівся, як злочинець.

Кинув помирати стару людину, яку збив, та був спійманий водій: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23 серпня 2025 року близько 15:30 у місті Зміїв  на автошляху Зміїв-Мерефа воій автівка збив 77-річного велосипедиста, а потім втік з місця злочину.. Внаслідок ДТП літній чоловік помер у лікарні від травм.
 
 
 
В ході розшуку правоохорнці встановили та затримали зловмисника на території Полтавської області. Ним виявився 34-річний чоловік.Підступному правопорушнику оголошено підозру у скоєнні злочину.
 
Кинув помирати стару людину, яку збив, та був спійманий водій: Новини Харкова
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області помер чоловік від побоїв  знайомого.

 
