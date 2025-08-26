    
26.08.2025  18:40   Дмитро Колонєй

Ви - яскравий приклад служіння громаді та щирої любові до рідного міста - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного харків'янина Юрія Сапронова.

Привітав з днем народження Почесного громадянина міста Юрія Сапронова Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Юрія Сапронова: 
 
«Ви - яскравий приклад служіння громаді та щирої любові до рідного міста. За Вашого сприяння було реалізовано значну кількість соціально важливих ініціатив. З початку повномасштабної війни Ви проявили себе як патріот і справжній лідер, організувавши допомогу військовим і цивільним.
 
Дякую за небайдужість, добрі справи та вагомий внесок у життя Харкова! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та мирного неба!» - говориться у привітанні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов з нагоди ювілею підземки міста висловив подяку кожному, хто створював метро і хто підтримує його роботу зараз.
 
