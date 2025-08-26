26.08.2025 18:40 Дмитро Колонєй
Ви - яскравий приклад служіння громаді та щирої любові до рідного міста - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного харків'янина Юрія Сапронова.
, мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Юрія Сапронова:
«Ви - яскравий приклад служіння громаді та щирої любові до рідного міста. За Вашого сприяння було реалізовано значну кількість соціально важливих ініціатив. З початку повномасштабної війни Ви проявили себе як патріот і справжній лідер, організувавши допомогу військовим і цивільним.
Дякую за небайдужість, добрі справи та вагомий внесок у життя Харкова! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та мирного неба!» - говориться у привітанні.
, хто створював метро і хто підтримує його роботу зараз.
