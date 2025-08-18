У Харкові оголошено День жалоби

Пʼятеро загиблих — серед них півторарічна дівчинка. Двадцять людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років.
Сьогодні зірки можуть нагадати вам про давні образи чи неприємні моменти, через що навіть дрібниці здатні викликати сильні емоції.
У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.
День інтуїтивної прозорливості, що відзначається 18 серпня, присвячений визнанню та розвитку внутрішнього голосу, який веде нас у прийнятті рішень.
