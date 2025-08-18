    
18.08.2025  09:30   

У Харкові оголошено День жалоби

Пʼятеро загиблих — серед них півторарічна дівчинка. Двадцять людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років.


У Харкові оголошено День жалоби
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Це наслідки терористичного удару по житловому будинку.
 
Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих.
 
Харків пам’ятає кожну жертву. І Харків обов’язково вистоїть», - сказав Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині сталося 10 пожеж, що виникли через обстріл.
 
Тэги:  харків
