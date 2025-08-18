18.08.2025 08:45 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині сталося 10 пожеж, що виникли через обстріл

Протягом доби з 17 по 18 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 59 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 12:00 ворог атакував передмістя Харкова керованими авіабомбами, внаслідок чого сталося загоряння сухої трави на площі 2 га за межами селища Лісне Харківського району. 3 людей отримали гостру реакцію на стрес.

Увечері росія завдала ракетного удару по Індустріальному району міста. Влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон в багатоквартирних будинках. Постраждало 8 осіб, з них 13-річна дитина.

Внаслідок нічної масованої атаки ворожими БпЛА у селищі Шевченкове Куп'янського району виникли пожежі на території 2 сільгосппідприємств та в адміністративній будівлі комунального підприємства. Ще одна пожежа зафіксована на території фермерського господарства у селі Гнилиця Куп'янського району. У селищі Кочеток Чугуївського району влучання прийшлось також по комунальному підприємстві, де відбулось загоряння складської будівлі та транспортних засобів.

Близько 05:00 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв. За попередніми даними 4 людей загинули, у тому числі 1 дитина, ще 17 постраждали, серед них 6 дітей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано 2 особи. Роботи тривають.

Ліквідовано 28 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 12 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.

