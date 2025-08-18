18.08.2025 09:05 Віталій Хіневич

Щонайменше 19 будівель пошкоджено під час обстрілу Харкова

В Індустріальному районі внаслідок ворожих атак, які сталися ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня, було пошкоджено щонайменше 19 будівель.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За попередніми даними, вибито 494 вікна та 103 балконні скління, а також пошкоджено дві покрівлі. Крім того, обірвано два дроти вуличного освітлення, один із яких уже відновили.

КП «Харківжитлобуд» безперервно усуває наслідки обстрілів, аби якнайшвидше закрити вибиті контури.

Оцінка додаткових пошкоджень триває. Мешканців просять повідомляти про всі виявлені пошкодження для оперативного реагування.

