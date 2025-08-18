18.08.2025 09:55 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині 34 особи отримали поранення, 5 людей загинули

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, зокрема 2 дітей. 34 людини постраждали, серед них 6 – діти.

У м. Харків загинули 5 людей, зокрема 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопець, постраждали 30 людей; у м. Куп'янськ постраждав 43-річний чоловік; у с. Лісне Малоданилівської громади постраждали 49-річний і 51-річний чоловіки та 48-річна жінка.

Ворог атакував ракетою та 5 БпЛА Індустріальний район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета «Іскандер-М»;

2 КАБ;

20 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 25 автомобілів;

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Підсереднє), підприємство, 6 автомобілів (с. Шевченкове), господарчу споруду (с. Одрадне), складські приміщення (с. Гнилиця);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка);

у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, автомобіль (с. Кочеток).

Упродовж минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

