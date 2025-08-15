15.08.2025 18:07
У автотрощах загинуло більше півтори тисячі українців
Стало відомо, скільки аварій сталося за сім місяців 2025 року та з яких причин.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за сім місяців 2025 року в Україні згідно даних патрульної поліції сталося 13 738 ДТП із потерпілими:
-
загинули 1663 особи,
-
травмовано 17 107.
Головні причини ДТП із тяжкими наслідками:
-
перевищення швидкості — 41,5%;
-
порушення правил маневрування — 7,1%;
-
недотримання дистанції — 6,7%.
Також сумна статистика свідчить
-
380 ДТП — відбулися через водіння у стані сп’яніння: 42 загиблих, 474 травмованих.
-
2531 ДТП — за участю дітей: 91 загиблий, 2904 травмованих.
-
3172 ДТП — за участю пішоходів: 415 загиблих, 2954 травмованих.
В Україні працює 340 комплексів автофіксації та 338 ділянок контролю TruCAM.
За сім місяців 2025 року:
загалом за порушення правил дорожнього руху поліцейські винесли 4 020 326 постанов з яких:
-
за допомогою системи автофіксації — 2 856 230 постанов;
-
за допомогою TruCAM — 425 тисяч постанов.
