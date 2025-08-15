    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У автотрощах загинуло більше півтори тисячі українців
15.08.2025  18:07   

У автотрощах загинуло більше півтори тисячі українців

Стало відомо, скільки аварій сталося за сім місяців 2025 року та з яких причин.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за сім місяців 2025 року в Україні згідно даних патрульної поліції сталося 13 738 ДТП із потерпілими:
  • загинули 1663 особи, 
  • травмовано 17 107.
 

Головні причини ДТП із тяжкими наслідками:

  • перевищення швидкості — 41,5%;
  • порушення правил маневрування — 7,1%;
  • недотримання дистанції — 6,7%.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Також сумна статистика свідчить   

  • 380 ДТП — відбулися через водіння у стані сп’яніння: 42 загиблих, 474 травмованих.
  • 2531 ДТП — за участю дітей: 91 загиблий, 2904 травмованих.
  • 3172 ДТП — за участю пішоходів: 415 загиблих, 2954 травмованих.
 
 
В Україні працює 340 комплексів автофіксації та 338 ділянок контролю TruCAM.
 
За сім місяців 2025 року:
загалом за порушення правил дорожнього руху поліцейські винесли 4 020 326 постанов з яких:
  • за допомогою системи автофіксації — 2 856 230 постанов;
  • за допомогою TruCAM — 425 тисяч постанов.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на перехресті влаштував аварію та загинув водій Mitsubishi.
 
Тэги:  смерть, дтп, аварія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Надзвичайні події У Харкові на перехресті влаштував аварію та загинув водій Mitsubishi 13.08 Надзвичайні події На Харківщині ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, рятувальниках, поліції та медиках 13.08 Надзвичайні події У вогні пожежі загинула літня мешканка Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 