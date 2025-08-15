15.08.2025 18:07

У автотрощах загинуло більше півтори тисячі українців

Стало відомо, скільки аварій сталося за сім місяців 2025 року та з яких причин.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за сім місяців 2025 року в Україні згідно даних патрульної поліції сталося 13 738 ДТП із потерпілими:

загинули 1663 особи,

травмовано 17 107.

Головні причини ДТП із тяжкими наслідками:

перевищення швидкості — 41,5%;

порушення правил маневрування — 7,1%;

недотримання дистанції — 6,7%.

Також сумна статистика свідчить

380 ДТП — відбулися через водіння у стані сп’яніння: 42 загиблих, 474 травмованих.

2531 ДТП — за участю дітей: 91 загиблий, 2904 травмованих.

3172 ДТП — за участю пішоходів: 415 загиблих, 2954 травмованих.

В Україні працює 340 комплексів автофіксації та 338 ділянок контролю TruCAM.

За сім місяців 2025 року:

загалом за порушення правил дорожнього руху поліцейські винесли 4 020 326 постанов з яких:

за допомогою системи автофіксації — 2 856 230 постанов;

за допомогою TruCAM — 425 тисяч постанов.