15.08.2025 18:49

У Харкові вночі обікрали кафе

Стало відомо де та як стався злочин у Харкові.

Як повідмоляє РЕДПОСТ, минулої ночі невідомі зламали кав’ярню «Іронія» біля станції метро «Левада». Зловмисники

пошкодили ролети,

розбили скло,

винесли касу та

планшет.

Злочин зафіксувала відеокамера.

