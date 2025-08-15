    
15.08.2025  18:49   

У Харкові вночі обікрали кафе

Стало відомо де та як стався злочин у Харкові.

Як повідмоляє РЕДПОСТ, минулої ночі невідомі зламали кав’ярню «Іронія» біля станції метро «Левада». Зловмисники

  • пошкодили ролети,
  • розбили скло,
  • винесли касу та
  • планшет.

Злочин зафіксувала відеокамера.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та наводив відео, як чоловік зухвало скоїв крадіжку у Харкові.

 

