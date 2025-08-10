10.08.2025 20:00 Дмитро Колонєй
Українці отримають 2000 гривень що місяця: хто саме
Стало відомо з якого часу та хто з громадян України можуть отримати допомогу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Уряд вирішив збільшити доплати
освітянам, аби підтримати їх у цей нелегкий час. Програма передбачає, що вчителі з вересня 2025 року будуть отримувати «на руки» 2000 гривень. Ці кошти щомісяця надходитимуть на картку.
Гроші будуть нараховувати до кінця того року, в якому в Україні буде скасовано воєнний стан. Тобто, якщо воєнний стан скасують цьогоріч, то педагоги отримуватимуть фінансову допомогу до грудня 2025 року включно. А якщо скасують, наприклад, у 2026 році, то виплати надходитимуть до кінця 2026 року.
До вирахування податків розмір виплат становить 2600 гривень. Але «на руки» педагоги отримають 2000 гривень надбавки за роботу в несприятливих умовах. Вчителів запевняють, що гроші надалі будуть надходити без затримок, адже раніше траплялись випадки, коли вчительська тисяча надходила із певними затримками, доки систему нарахування грошей не стабілізували.
До речі, розмір виплат залежить і від педагогічного навантаження, тому деякі освітяни можуть одержати більші доплати. Гроші на картку надходитимуть автоматично, жодних додаткових заяв у вересні не доведеться писати.
Водночас у Міносвіти сподіваються, що у 2026 році вчительську доплату підвищать, але тільки в тому випадку, якщо знайдуть додаткове фінансування.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости