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25.07.2025  15:24   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: стало відомо, чи є люди під завалами після удару ворога

З'явилася інофрмація щодо ходу пятувальних робіт на місці влучання у Харкові від ХОВА.

Стало відомо, чи є люди під завалами після удару ворога по місту: Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, інформація, що під завалами в Індустріальному районі могли перебувати люди, не підтвердилася. Всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре. 
 
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У лікарні станом на зараз залишається одна постраждала, її стан – стабільно легкий. Ще троє людей, яких раніше госпіталізували, отримали допомогу і продовжать лікування амбулаторно.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про наслідки обстрілу Харкова ворогом 25 липня 2025 року. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків, допомога
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