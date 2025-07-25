25.07.2025 15:24 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: стало відомо, чи є люди під завалами після удару ворога

З'явилася інофрмація щодо ходу пятувальних робіт на місці влучання у Харкові від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , інформація, що під завалами в Індустріальному районі могли перебувати люди, не підтвердилася. Всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре.

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У лікарні станом на зараз залишається одна постраждала, її стан – стабільно легкий. Ще троє людей, яких раніше госпіталізували, отримали допомогу і продовжать лікування амбулаторно.