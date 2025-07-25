25.07.2025 14:05

Прокуратура про наслідки обстрілу Харкова 25 липня

25 липня ворог завдав ударів по медичному закладу Харкова.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров, передає РЕДПОСТ.

Сьогодні, 25 липня, близько 11:30 Харків зазнав чергового авіаційного удару керованими авіабомбами.

«Перше місце влучання — працюючий медичний заклад, у якому перебували пацієнти та медичний персонал. На жаль, маємо 8 постраждалих з ознаками середнього ступеня тяжкості», — зазначив Аміл Омаров.

За його словами, ворог, як і вчора, застосував авіаційні бомби УМПБ-5 по цивільному населенню, соціальній інфраструктурі та цивільним мешканцях.

Для удару по місту Харкову окупанти використали літак СУ-24, який злетів з території бєлгородської області.

Наразі на місці події тривають слідчі дії: оглядається територія, вилучаються уламки та фіксуються наслідки обстрілу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти в області.