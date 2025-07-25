25.07.2025 13:50

Обстріл Харкова 25 липня: у ХОВА показали наслідки (фото)

Ворог поцілив КАБ по медичному закладу. На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували.



ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під завали можуть перебувати ще 3 людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває.

На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків.

Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу.

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