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25.07.2025  13:50   

Обстріл Харкова 25 липня: у ХОВА показали наслідки (фото)

Ворог поцілив КАБ по медичному закладу. На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували.


ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під завали можуть перебувати ще 3 людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває. 
 
На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків.
 
Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що атака на Харків 24 липня була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34.
Тэги:  агрессия росии, харків
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