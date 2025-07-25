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25.07.2025  14:30   Віталій Хіневич

Окупанти вдарили по Безруках Харківської області

Сьогодні об 11:25 окупанти вдарили по приватній забудові села Безруки, пошкодивши три будинки, господарчі споруди та цивільну автівку.

 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
«Люди, які у цей час перебували вдома, дивом не постраждали. На місці події сталася незначна пожежа, яку вони швидко загасити власноруч.
 
За попередньою інформацією, удар було завдано реактивний боєприпасом. Наразі фахівці відповідних служб встановлюють його тип», - повідомив Вячеслав Задоренко.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, 25 липня ворог завдав ударів по медичному закладу Харкова.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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