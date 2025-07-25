На Харківщині зловмисник ударив ножем чоловіка на дитячому майданчику

22 липня ввечері до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків міста невідомий наніс іншому чоловіку ножові поранення в спину.
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День буде емоційно насиченим, але без міри. Не соромтеся виділятися, говорити про свої здобутки – стриманість лише зменшить ваші шанси на успіх.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 25 липня світ відзначає Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя.
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