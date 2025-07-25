25.07.2025 14:58 Віталій Хіневич

На Харківщині зловмисник ударив ножем чоловіка на дитячому майданчику

22 липня ввечері до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків міста невідомий наніс іншому чоловіку ножові поранення в спину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час огляду місця злочину поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник раптовий конфлікт. У ході якого один із них витяг ножа та наніс потерпілому множинні поранення. Потерпілого доставили до медичного закладу, де він помер.

Завдяки оперативним діям поліцейських нападника вдалося швидко розшукати та затримати. Ним виявився 37-річний мешканець Харкова.

Слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України.

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