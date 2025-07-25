25.07.2025 15:55 Дмитро Колонєй

У постраждалому районі Харкова почав роботу мобільний ЦНАП

Мобільний пункт прийолму спрощує та робить більш зручною для мешканців району Харкова допомогу з різних питань.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 23 липня 2025 року мобільний ЦНАП розпочав прийом мешканців постраждалих будинків у Шевченківському районі для подачі заяв на єВідновлення (програма допомоги від держави) та з інших питань, що робить процес більш зручним для містян:

заява подається адміністратору ЦНАП

внесення майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі його відсутності) подається реєстратору Департаменту реєстрації

у разі виявлення питання про неможливість подання заяв на єВідновлення - надається допомога аналітиками та координаторами спільного гуманітарного проєкту між Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради та Благодійним фондом "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН "Provision of protection and shelter assistance to IDPs, returnees and war-affected persons in Ukraine"

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хід розшуків людей під завалами після обстрілу Індустріального району Харкова.