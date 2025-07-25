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25.07.2025  15:55   Дмитро Колонєй

У постраждалому районі Харкова почав роботу мобільний ЦНАП

Мобільний пункт прийолму спрощує та робить більш зручною для мешканців району Харкова допомогу з різних питань.

Почав роботу мобільний ЦНАП У постраждалому районі міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23 липня 2025 року мобільний ЦНАП розпочав прийом мешканців постраждалих будинків у Шевченківському районі для подачі заяв на єВідновлення (програма допомоги від держави) та з інших питань, що робить процес більш зручним для містян:
 
  • заява подається адміністратору ЦНАП
  • внесення майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі його відсутності) подається реєстратору Департаменту реєстрації
  • у разі виявлення питання про неможливість подання заяв на єВідновлення - надається допомога аналітиками та координаторами спільного гуманітарного проєкту між Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради та Благодійним фондом "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН   "Provision of protection and shelter assistance to IDPs, returnees and war-affected persons in Ukraine"

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хід розшуків людей під завалами після обстрілу Індустріального району Харкова.  

 

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