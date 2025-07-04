04.07.2025 08:20 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 3 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3719 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Друкар офсетного плоского друкування – 50 000 грн.
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Електрозварник ручного зварювання – 49 990 грн.
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Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 49 900 грн.
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Агроном – 36 000 грн.
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Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 670 грн.
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Лікар-невропатолог – 30 000 грн.
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Завідувач лабораторії – 25 500 грн.
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Економіст – 25 000 грн.
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Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 24 380 грн.
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Варник харчової сировини та продуктів – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
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