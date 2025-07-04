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04.07.2025  08:20   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 3 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3719 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Друкар офсетного плоского друкування – 50 000 грн.
  • Електрозварник ручного зварювання – 49 990 грн.
  • Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 49 900 грн.
  • Агроном – 36 000 грн.
  • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 670 грн.
  • Лікар-невропатолог – 30 000 грн.
  • Завідувач лабораторії – 25 500 грн.
  • Економіст – 25 000 грн.
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 24 380 грн.
  • Варник харчової сировини та продуктів – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу.
 
Тэги:  робота, харків
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