04.07.2025 08:55 Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, постраждали 5 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка; у сел. Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік.

У с. Вишнева Савинської громади 56-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

38 некерованих авіаційних ракет;

8 КАБ;

12 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби, 2 цивільні автомобілі (с. Вільхуватка, с. Слизневе);

у Ізюмському районі пошкоджено 4 будинки, 2 господарчі споруди (с. Бойні), адміністративну будівлю, електромережі, автомобіль (сел. Савинці).

Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.