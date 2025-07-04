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04.07.2025  08:55   Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, постраждали 5 людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка; у сел. Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік.
 
У с. Вишнева Савинської громади 56-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 38 некерованих авіаційних ракет;
  • 8 КАБ;
  • 12 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби, 2 цивільні автомобілі (с. Вільхуватка, с. Слизневе); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено 4 будинки, 2 господарчі споруди (с. Бойні), адміністративну будівлю, електромережі, автомобіль (сел. Савинці).
Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.
 
На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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