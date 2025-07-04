04.07.2025 08:05

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 3 по 4 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вдень росіяни завдали удару попередньо реактивними системами залпового вогню по приватному сектору села Бойні Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання горів житловий будинок та надвірні забудови. Площа пожежі склала 150 м кв. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. На місці події працювали 12 рятувальників на 2 пожежних автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.

Ліквідовано 2 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 2 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У селі Вишневе Ізюмського району стався вибух, у результаті якого постраждав місцевий мешканець. Чоловік 1969 року народження знайшов у полі вибухонебезпечний предмет та приніс його додому. Під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалий отримав травми. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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