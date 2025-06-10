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10.06.2025  10:15   Віталій Хіневич

З початку 2025 року в Харківській області сталося понад тисячу ДТП

На Харківщині сталося понад тисячу ДТП, у яких загинули десятки людей, серед них — діти та пішоходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З початку 2025 року на території Харківської області сталося 1014 дорожньо-транспортних пригод.
 
З них 236 – з постраждалими, внаслідок яких 43 людини загинули, 316 отримали травми.
 
Серед основних причин аварій – перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил проїзду перехресть.
 
За участю пішоходів сталося 48 ДТП, у яких загинуло 15 осіб, 34 отримали травми. У поточному році у результаті аварій постраждала 51 дитина, ще 2 дитини загинули.
 
Поліція Харківщини нагадує учасникам дорожнього руху: безпека — це відповідальність кожного.
 
«Будьте уважні на дорозі. Не перевищуйте швидкісний режим, дотримуйтеся дистанції, переходьте дорогу лише в дозволених місцях, будьте уважні за кермом та на вулиці. Використовуйте світловідбивачі у темну пору доби та навчайте дітей Правилам дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водійка автомобіля здійснила ДТП у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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