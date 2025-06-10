Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 9 червня
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День сприятливий для нових починань — можна сміливо братися за справи, до яких раніше не наважувалися приступити.
У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
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