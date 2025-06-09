Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові два дні поспіль фіксували температурний рекорд.
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Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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