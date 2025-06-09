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09.06.2025  10:40   Віталій Хіневич

У Харкові два дні поспіль фіксували температурний рекорд

Два дні поспіль місто потерпало від спеки. Стовпчики термометрів піднімалися вище +34°С.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
7 і 8 червня було зафіксовано нові температурні рекорди максимальної температури для цього дня:
 
  • +32,3°С (07.06);
  • + 34,2°С (08.06).
 
Попередні максимуми температури було зафіксовано:
 
  • у 1948 році (07.06) і він становив +32,2°С;
  • у 1975 році (08.06) і він становив +32,8°С.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 8 червня.

Тэги:  погода, харків
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