09.06.2025 11:05 Віталій Хіневич

Водійка автомобіля здійснила ДТП у Харкові: правоохоронці встановлювали причину

На майдані Свободи патрульні зафіксували дорожньо-транспортну пригоду. Інспектори встановили, що водійка автомобіля Infiniti рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на припарковане авто.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння громадянка погодилась.

Як результат — 1.80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння).

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