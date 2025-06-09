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09.06.2025  11:05   Віталій Хіневич

Водійка автомобіля здійснила ДТП у Харкові: правоохоронці встановлювали причину

На майдані Свободи патрульні зафіксували дорожньо-транспортну пригоду. Інспектори встановили, що водійка автомобіля Infiniti рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на припарковане авто.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння громадянка погодилась. 
 
Як результат — 1.80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
 
Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні матеріали:
  • за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),
  • за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння).
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Тэги:  події, харків
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