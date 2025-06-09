09.06.2025 12:00

За минулі сім днів ворог здійснив 89 обстрілів по Харкову

Минулий тиждень був надзвичайно важким для всіх нас.



За минулі сім днів ворог здійснив 89 обстрілів по Харкову



Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Минулий тиждень був надзвичайно важким для всіх нас.

За сім днів ворог здійснив 89 обстрілів по Харкову. Понад половину з них - лише за одну добу, в суботу. Це була наймасштабніша комбінована повітряна атака країни-агресора на наше місто від початку повномасштабного вторгнення. Така інтенсивність і безжальність ударів тієї ночі шокували навіть тих, хто протягом усієї війни залишався тут і, здавалося б, уже бачив усе.

Загинули пʼятеро мирних людей: три жінки та два чоловіки. Троє жертв спали в ліжках, коли в їхні будинки влучили БПЛА. Двох убило КАБом на їхньому робочому місці.

Мої щирі співчуття кожній родині, яка втратила близьких! Цей біль неможливо пробачити.

Постраждали 66 осіб, з яких сім - діти. За життя декого з них досі борються лікарі.

Ще шестеро людей зараз вважаються безвісти зниклими. Вони перебували на цивільному підприємстві, в яке поцілив ворог. Зараз там триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники роблять усе можливе, щоб знайти і врятувати кожного.

Внаслідок вибухів були пошкоджені десятки житлових будинків, виробничі приміщення, дитяча залізниця, навчальні заклади. Виключно цивільна інфраструктура.

Окремо хочу окреслити ситуацію з повітряними тривогами. Загальна їхня тривалість у Харкові була на 40 годин (42%) меншою, ніж в області.

Харківʼяни, дуже прошу: будьте уважні та обережні! Не ігноруйте сигнали про небезпеку!

І дякую всім, хто лишається в місті, допомагає та відповідально тримає свій фронт робіт.

Харків - це сила. Харків - це ми!

Слава Україні!», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області.