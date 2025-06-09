09.06.2025 12:30 Віталій Хіневич

Незаконно позбавили волі колишнього учасника АТО: судитимуть трьох військових рф

За даними слідства, під час окупації с. Іванчуківка, що на Ізюмщині, троє російських військовослужбовців за вказівкою вищого керівництва влаштували «нальоти» на ветеранів АТО.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, 11 квітня 2022 року, будучи озброєними, вони увірвались до будинку, де проживав 57-річний мирний мешканець, який був учасником АТО.

Окупанти почали проводити обшук і наказали видати вогнепальну зброю та символіку України. Чоловік відповів, що у нього нічого немає.

Під психологічним тиском російські загарбники змусили потерпілого відкопати з землі військову форму та віддати їм.

Надалі окупанти посадили колишнього учасника АТО в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Як було встановлено згодом, чоловік перебував у полоні на території рф.

У 2023 році державою-агресором повернуто під владу України тіла загиблих (померлих) оборонців України та цивільних осіб з території Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, серед яких було тіло потерпілого.

Один з очевидців — теж колишній учасник АТО — розповів, що окупанти вишукували у селі проукраїнськи налаштоване населення. Розуміючи, що його життю загрожує небезпека, він сховався у лісі, де перебував до деокупації ЗСУ. Жив у землянках, а небайдужі громадяни допомагали з їжею.

Триває слідство. Встановлюються інші потерпілі та російські військові, які причетні до знущань над громадянами України. Крім того, триває ідентифікація безпосередніх кураторів, які віддавали накази на вчинення цього злочину.

Обвинувачені перебувають у розшуку.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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