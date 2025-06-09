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09.06.2025  12:50   Віталій Хіневич

79-річний харків’янин підірвався на вибуховому пристрої біля Печенізького водосховища

Внаслідок вибуху постраждалий отримав вибухове поранення, травматичну ампутацію верхньої третини гомілки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
9 червня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мартове на невстановленому вибуховому пристрої підірвався чоловік.
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що 79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі  та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій. Чоловіка доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
 
 
Вирішується питання щодо внесення інформації про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водійка автомобіля здійснила ДТП у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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