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10.06.2025  10:50   Віталій Хіневич

Полуничний Місяць 2025: коли побачити й що це означає

У ніч із 21 на 22 червня 2025 року мешканці України зможуть спостерігати особливе астрономічне явище — Полуничний Місяць.

Фото з відкритих джерел
 
Попри романтичну назву, Місяць не набуде рожевого або червоного кольору — мова йде про повний Місяць у червні, який отримав таке ім’я ще від корінних народів Північної Америки, передає РЕДПОСТ.
 
Назва походить з давніх часів, коли саме у червні дозрівала дика полуниця. Для багатьох народів це був сигнал до збору врожаю. Сучасні астрономи також використовують традиційні назви повень, і «Полуничний Місяць» — одна з них.
 
Найкращий час для спостереження — опівночі 21 червня, коли Місяць буде в найвищій точці на небі. Якщо небо буде безхмарним, явище буде добре видно неозброєним оком.
 
Це не лише естетичне видовище, а й природне нагадування про зв’язок людини з ритмами природи. До того ж, Полуничний Місяць 2025 року співпаде з літнім сонцестоянням — найдовшим днем року, що трапляється нечасто.
 
Щоб спостерігати за таким явищем варто взяти з собою фотоапарат або просто провести кілька хвилин на природі, спостерігаючи за небом. 
 
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Тэги:  харків
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