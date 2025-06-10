10.06.2025 10:50 Віталій Хіневич

Полуничний Місяць 2025: коли побачити й що це означає

У ніч із 21 на 22 червня 2025 року мешканці України зможуть спостерігати особливе астрономічне явище — Полуничний Місяць.

Фото з відкритих джерел

Попри романтичну назву, Місяць не набуде рожевого або червоного кольору — мова йде про повний Місяць у червні, який отримав таке ім’я ще від корінних народів Північної Америки, передає РЕДПОСТ.

Назва походить з давніх часів, коли саме у червні дозрівала дика полуниця. Для багатьох народів це був сигнал до збору врожаю. Сучасні астрономи також використовують традиційні назви повень, і «Полуничний Місяць» — одна з них.

Найкращий час для спостереження — опівночі 21 червня, коли Місяць буде в найвищій точці на небі. Якщо небо буде безхмарним, явище буде добре видно неозброєним оком.

Це не лише естетичне видовище, а й природне нагадування про зв’язок людини з ритмами природи. До того ж, Полуничний Місяць 2025 року співпаде з літнім сонцестоянням — найдовшим днем року, що трапляється нечасто.

Щоб спостерігати за таким явищем варто взяти з собою фотоапарат або просто провести кілька хвилин на природі, спостерігаючи за небом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram