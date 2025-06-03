03.06.2025 19:25 Віталій Хіневич

Парад планет 2025 року: на що астрономи звернули увагу

3 червня 2025 року світ спостерігав за унікальним небесним явищем — парадом планет, який вразив навіть досвідчених астрономів.

У небі в одну лінію вишикувалися одразу шість планет Сонячної системи: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун, передає РЕДПОСТ

Це вишикування стало одним із найяскравіших і найповніших за останні десятиліття.

Хоча паради планет трапляються періодично, саме цей мав кілька особливостей, які роблять його по-справжньому унікальним:

Шість планет на одній лінії. Така кількість небесних тіл, видимих у невеликому секторі неба, трапляється вкрай рідко. Востаннє подібне явище з таким "повним складом" фіксували у 2004 році.

Українці мали виняткову можливість спостерігати парад майже в повному складі. Особливо добре його було видно в гірських та сільських регіонах із мінімальним світловим забрудненням.

Парад планет викликав сплеск інтересу до астрономії: сотні тисяч людей по всьому світу спостерігали за подією через телескопи, а тисячі — приєдналися до онлайн-трансляцій з обсерваторій.

За прогнозами NASA, наступний подібний парад із видимістю шести або більше планет одночасно в одному секторі неба відбудеться лише в середині 2030-х років. Тож парад 2025 року залишиться в пам’яті як одне з найяскравіших астрономічних явищ цього десятиліття.

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