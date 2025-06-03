03.06.2025 18:43 Мирон Зелений

Ігор Терехов разом з міжнародними партнерами відвідав Північну Салтівку (фото)

Міський голова Ігор Терехов 3 червня відвідав Північну Салтівку разом з делегацією міжнародних партнерів, серед яких були представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Європейського інвестиційного банку, а також Надзвичайні і Повноважні Посли Естонії та Фінляндії.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Гості оглянули житлові будинки, що зазнали руйнувань і не підлягають відбудові, а також ознайомилися з ходом відновлювальних робіт у багатоповерхівках, які можна реконструювати. Крім того, делегація відвідала навчальний заклад, облаштований за підтримки УВКБ ООН, та квартири, де були реалізовані проєкти з ремонту та встановлення нових вікон.

Мер подякував представниці УВКБ ООН в Україні Кароліні Ліндхольм Біллінг за активну участь у проєктах підтримки мешканців Харкова та наголосив на значній ролі Фінляндії в облаштуванні безпечних умов навчання для дітей під час війни. Ігор Терехов озвучив основні потреби міста, закликав продовжувати підтримку та акцентував на важливості спільних дій у питаннях відбудови.

«Харків завжди цінував міжнародну підтримку, і ми особливо вдячні Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців за підтримку харківʼян. Також хочу відзначити Фінляндію, завдяки якій у нас з’явилося ще одне оновлене найпростіше шкільне укриття. Сьогодні наші головні потреби - це вікна, бо зима не за горами, а понад 50 тисяч пошкоджених вікон ще чекають заміни. Плюс відновлення будинків і підтримка системи освіти. Ми створили систему підземного навчання, бо охочих навчатися багато, і діти мають право на навчання в безпеці. Але Харкову ще потрібна допомога, аби люди могли залишатися в місті та нормально жити», - зазначив мер.

Своєю чергою Кароліна Ліндхольм Біллінг наголосила на важливості демонстрації міжнародним партнерам реальних потреб Харкова.

«Ми відвідали Північну Салтівку, щоб на власні очі побачити масштаби руйнувань і ваші потреби. Мета нашого візиту - переконати міжнародних партнерів, що люди хочуть залишатися в Харкові, але їм потрібна стійка підтримка. Ми приїхали з послами Фінляндії та Естонії, а також керівництвом ЄІБ, щоб вони самі побачили, які потреби має Харків і як важливо інвестувати ресурси саме сюди», - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

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