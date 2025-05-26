26.05.2025 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові немає повністю безпечного району

Про це інтернет-виданню «Думка» розповів директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких.

Найбільше від обстрілів традиційно страждають прикордонні райони - Шевченківському, Київському, Салтівському. Втім, у квітні 2025 року найінтенсивніші удари були завдані саме по Слобідському району, зокрема під час двох комбінованих атак з використанням «шахедів», перелдає, із посиланням на Богдана Гладких, РЕДПОСТ

Запровадити диференційовану систему оповіщення по районах Харкова неможливо з юридичної та безпекової точок зору.

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«Райони міста не є окремими адміністративно-територіальними одиницями. Крім того, засоби ураження - наприклад, КАБи - можуть змінювати траєкторію. Вони летять на великій швидкості, і спрогнозувати, куди саме влучать, практично неможливо. Тому тривогу оголошують одразу на все місто», - зазначив директор департаменту.

Він також підкреслив, що часткове оповіщення може спричинити плутанину серед мешканців і коштувати людям життя. Саме тому важливо не ігнорувати сигнали тривоги й дотримуватися хоча б елементарних правил безпеки, зокрема «правила двох стін».