    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові немає повністю безпечного району
26.05.2025  17:19   Дмитро Колонєй

У Харкові немає повністю безпечного району

Про це інтернет-виданню «Думка» розповів директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких.

 
Найбільше від обстрілів традиційно страждають прикордонні райони - Шевченківському, Київському, Салтівському. Втім, у квітні 2025 року найінтенсивніші удари були завдані саме по Слобідському району, зокрема під час двох комбінованих атак з використанням «шахедів»,  перелдає, із посиланням на Богдана Гладких, РЕДПОСТ.  
 
Запровадити диференційовану систему оповіщення по районах Харкова неможливо з юридичної та безпекової точок зору.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Райони міста не є окремими адміністративно-територіальними одиницями. Крім того, засоби ураження - наприклад, КАБи - можуть змінювати траєкторію. Вони летять на великій швидкості, і спрогнозувати, куди саме влучать, практично неможливо. Тому тривогу оголошують одразу на все місто», - зазначив директор департаменту.
 
Він також підкреслив, що часткове оповіщення може спричинити плутанину серед мешканців і коштувати людям життя. Саме тому важливо не ігнорувати сигнали тривоги й дотримуватися хоча б елементарних правил безпеки, зокрема «правила двох стін».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові побудували систему оповіщення європейського рівня.
 
Тэги:  агрессия россии, тривога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Армія На Харківщині триває бій з інтервентами на Куп'янському напрямку 26.05 Надзвичайні події У Харкові побудували систему оповіщення європейського рівня 26.05 Надзвичайні події Росія завдала авіаудару по Купʼянському району — поранено двох цивільних
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 