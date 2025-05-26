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26.05.2025  17:49   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік серед білого дня стріляв з автомата поблизу дитячого майданчика

Як скрутили дебошира під Харковом розповіли правоохоронці.

Стріляв з автомата біля дитячого майданчика чоловік: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронцям стало відомо, що у селі Андріївка Донецької ОТГ посеред дня біля багатоквартирного житлового будинку чоловік стріляє з автомата. Поліцейські затримали зловмисника, який виявився 38-річним нетверезим місцевим мешканцем.
 
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Дебошир щонайменше п’ять разів вистрелив. Два з пстрілів влучили неподалік дитячого майданчик, на якому грались діти. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав. 
 
Стріляв з автомата біля дитячого майданчика чоловік: Новини Харкова
 
У чоловіка вилучено автоматичну вогнепальну зброю, два магазини, набої та гільзи та направлене на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження про хуліганство. Йому загрожує до 7 років за гратами.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оперативно розшукали викрадача велосипеда.
 
Тэги:  стрілянина, кримінал, харків
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