26.05.2025 17:49 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік серед білого дня стріляв з автомата поблизу дитячого майданчика

Як скрутили дебошира під Харковом розповіли правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , правоохоронцям стало відомо, що у селі Андріївка Донецької ОТГ посеред дня біля багатоквартирного житлового будинку чоловік стріляє з автомата. Поліцейські затримали зловмисника, який виявився 38-річним нетверезим місцевим мешканцем.

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Дебошир щонайменше п’ять разів вистрелив. Два з пстрілів влучили неподалік дитячого майданчик, на якому грались діти. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.

У чоловіка вилучено автоматичну вогнепальну зброю, два магазини, набої та гільзи та направлене на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження про хуліганство. Йому загрожує до 7 років за гратами.