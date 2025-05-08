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08.05.2025  18:23   Дмитро Колонєй

Хлопчик з передмістя Харкова підірвався на ВНП

Через вибух потрапила у лікарню дитина з-під Харкова.


Хлопчик з передмістя Харкова підірвався на ВНП
Як повідомляє РЕДПОСТ, 8 травня 2025 року у селі Зарічне на Чугуївщині підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 11-річний хлопчик. Дитина отримала  мінно-вибухову травму голови та грудної клітини та госпіталізована до медичного закладу.
 
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Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів:
  • Негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102.
  • Не наближайтися
  • Не торкайтися
  • Не переміщати небезпечні предмети.
  • Пояснювати дітям, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, ранвіше  РЕДПОСТ розповідав про чоловіка, який отримав поранення під час спроби розібрати вибухонебезпечний предмет на Харківщині
 
Тэги:  вибух, внп, харків, діти
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