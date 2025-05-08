08.05.2025 18:23 Дмитро Колонєй
Хлопчик з передмістя Харкова підірвався на ВНП
Через вибух потрапила у лікарню дитина з-під Харкова.
Хлопчик з передмістя Харкова підірвався на ВНП
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 8 травня 2025 року у селі Зарічне на Чугуївщині підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 11-річний хлопчик. Дитина отримала мінно-вибухову травму голови та грудної клітини та госпіталізована до медичного закладу.
Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів:
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Негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102.
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Не наближайтися
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Не торкайтися
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Не переміщати небезпечні предмети.
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Пояснювати дітям, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, ранвіше РЕДПОСТ
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