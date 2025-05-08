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08.05.2025  17:55   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 8 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2938 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Головний електромеханік – 39 700 грн.
  • Представник торговельний – 35 000 грн.
  • Начальник служби – 31 790 грн.
  • Інженер із стандартизації – 26 200 грн.
  • Маляр – 25 000 грн.
  • Судовий експерт – 24 990 грн.
  • Лікар-хірург – 24 980 грн.
  • Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.
  • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) – 20 000 грн.
  • Майстер локомотивного депо – 17 560 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498;  +38 (096) 055 48 69. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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