08.05.2025 17:55 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 8 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2938 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Головний електромеханік – 39 700 грн.

Представник торговельний – 35 000 грн.

Начальник служби – 31 790 грн.

Інженер із стандартизації – 26 200 грн.

Маляр – 25 000 грн.

Судовий експерт – 24 990 грн.

Лікар-хірург – 24 980 грн.

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.

Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) – 20 000 грн.

Майстер локомотивного депо – 17 560 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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