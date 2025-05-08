08.05.2025 17:55 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 8 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2938 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Головний електромеханік – 39 700 грн.
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Представник торговельний – 35 000 грн.
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Начальник служби – 31 790 грн.
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Інженер із стандартизації – 26 200 грн.
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Маляр – 25 000 грн.
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Судовий експерт – 24 990 грн.
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Лікар-хірург – 24 980 грн.
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Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.
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Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) – 20 000 грн.
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Майстер локомотивного депо – 17 560 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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