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08.05.2025  18:56   Дмитро Колонєй

Де та як травмувалася від вибуху дитина під Харковом розповіли у поліції

Стали відомі подробиці події у передмісті Харкова.

Стало відомо, де та як травмувалася від вибуху дитина з передмістя: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліції поінформувала подробиці щодо вибуху у селі Зарічне на Чугуївщині, через який постраждав маланький мешканець Харківщини. Встановлено, що хлопець гуляв з друзями в полі під Харковом. Потім діти зайшли у покинуту будівлю. Там дітлахи знайшли невідомий предмет, який вибухнув.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  хлопчик з передмістя підірвався на ВНП та потрапив у лікарню.

 

Тэги:  вибух, діти, харків, внп
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