Де та як травмувалася від вибуху дитина під Харковом розповіли у поліції

Стали відомі подробиці події у передмісті Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліції поінформувала подробиці щодо вибуху у селі Зарічне на Чугуївщині, через який постраждав маланький мешканець Харківщини. Встановлено, що хлопець гуляв з друзями в полі під Харковом. Потім діти зайшли у покинуту будівлю. Там дітлахи знайшли невідомий предмет, який вибухнув.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що хлопчик з передмістя підірвався на ВНП та потрапив у лікарню.
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Можливі приємні і не дуже сюрпризи, варто уникати суперечок. День ідеальний для творчості, флірту й нових знайомств.
У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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