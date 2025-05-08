08.05.2025 18:56 Дмитро Колонєй

Де та як травмувалася від вибуху дитина під Харковом розповіли у поліції

Стали відомі подробиці події у передмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліції поінформувала подробиці щодо вибуху у селі Зарічне на Чугуївщині, через який постраждав маланький мешканець Харківщини. Встановлено, що хлопець гуляв з друзями в полі під Харковом. Потім діти зайшли у покинуту будівлю. Там дітлахи знайшли невідомий предмет, який вибухнув.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що хлопчик з передмістя підірвався на ВНП та потрапив у лікарню.