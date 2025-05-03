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03.05.2025  17:50   Віталій Хіневич

Ігор Терехов вшанував пам'ять загиблого внаслідок обстрілу поліцейського

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 травня, поклав квіти до пам’ятника полковнику поліції Олександру Іванову, який торік загинув внаслідок ворожого авіаудару.


Ігор Терехов вшанував пам'ять загиблого внаслідок обстрілу поліцейського
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У ніч на 4 квітня 2024 року він прибув з колегами на місце вибуху безпілотника в Новобаварському районі, а за 40 хвилин ворог завдав туди ж повторного удару. Троє рятувальників загинули. Олександр Іванов отримав важкі поранення і 26 квітня помер у лікарні, не доживши до свого 45-річчя лише один день.
 
Пам’ятник днями встановили біля відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3, де офіцер служив протягом багатьох років. Олександр Іванов обіймав посаду заступника начальника відділу з превентивної діяльності.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що низку меморіальних дошок встановлять у Харкові.
 
Тэги:  харків
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