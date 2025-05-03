03.05.2025 17:00 Віталій Хіневич

У Харкові нагородили переможців студентської ліги з футболу

Нагородження переможців і призерів Харківської спортивної студентської ліги з футболу відбулося сьогодні, 3 травня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував учасникам за те, що навіть в умовах війни молодь продовжує займатися спортом.

«Спорт у Харкові завжди відігравав дуже важливу роль. Так, сьогодні всім нам важко, але ви, попри все, берете участь у змаганнях, демонструєте волю до перемоги. Я вдячний кожному з вас за те, що ви зараз живете в Харкові, за те, що займаєтеся спортом. Щиро вітаю і переможців, і всіх учасників турніру», - сказав Ігор Терехов.

В межах Харківських спортивних студентських ліг також проводяться змагання з таких видів спорту: баскетбол, парковий волейбол, настільний теніс та кіберспорт. Змагання організовує Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що молодіжний культурний фестиваль стартує у Харкові.