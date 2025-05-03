    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові нагородили переможців студентської ліги з футболу
03.05.2025  17:00   Віталій Хіневич

У Харкові нагородили переможців студентської ліги з футболу

Нагородження переможців і призерів Харківської спортивної студентської ліги з футболу відбулося сьогодні, 3 травня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував учасникам за те, що навіть в умовах війни молодь продовжує займатися спортом.
 
«Спорт у Харкові завжди відігравав дуже важливу роль. Так, сьогодні всім нам важко, але ви, попри все, берете участь у змаганнях, демонструєте волю до перемоги. Я вдячний кожному з вас за те, що ви зараз живете в Харкові, за те, що займаєтеся спортом. Щиро вітаю і переможців, і всіх учасників турніру», - сказав Ігор Терехов.
 
В межах Харківських спортивних студентських ліг також проводяться змагання з таких видів спорту: баскетбол, парковий волейбол, настільний теніс та кіберспорт. Змагання організовує Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що молодіжний культурний фестиваль стартує у Харкові.
 
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Спорт Світоліна виграла 10 матчів поспіль на ґрунті — встановлено новий особистий рекорд 29.04 Спорт Харківські самбісти вибороли дев’ять медалей на чемпіонаті Європи 25.04 Спорт Мешканців Харківщини запрошують на Всеукраїнський спортивний марафон
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 