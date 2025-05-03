03.05.2025 18:50 Віталій Хіневич

У Валківській громаді незаконно продали алкоголь неповнолітньому

Працівники відділення поліції Богодухівського районного відділу поліції під час відпрацювання території в місті Валки в магазині виявили продавчиню, яка продала алкоголь 16-річному хлопцеві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські склали щодо порушниці протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З хлопцем та його батьками правоохоронці провели профілактичні заходи з метою попередження таких випадків у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили наркозбувача, який розповсюджував заборонені речовини.