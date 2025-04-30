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30.04.2025  19:51   Дмитро Колонєй

Комунальники вже відновили 80% даху постраждалого харківського будинку

Як йдуть ремонтні роботи у будівлі на харківському проспекті розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Відновили 80% даху постраждалого будинку комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ у пошкодженому обстрілами житловому будинку на вул. Нескорених продовжуються відновлювальні роботи, там
 
  • вже відновлено 80% даху.
  • замінено майже половину вікон. 
  • планується облаштування відмостки навколо будинку, ремонт міжпанельних швів і монтаж пандусів у вхідних групах.
 
Відновили 80% даху постраждалого будинку комунальники: Новини Харкова
 
Відновили 80% даху постраждалого будинку комунальники: Новини Харкова
 
Відновили 80% даху постраждалого будинку комунальники: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначили, які постраждалі будинки будуть відновлені у першу чергу.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків, агрессия россии
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