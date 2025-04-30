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30.04.2025  19:21   Дмитро Колонєй

Стало відомо, на яких водоймах зможуть купатится мешканці Харкова влітку

Де та у який період працюватимуть рятувальні пости у Харкові.

Зможуть купатится у п'яти водоймах містяни влітку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради ухвалене рішення, що рятувальні пости на водоймах Харкова з метою недопущення нещасних випадків працюватимуть з 1 червня до 31 серпня 2025 року.
 
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Так, КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» організовуватиме роботу рятувальних постів на територіях
 
  • Журавлівського та
  • Удянського гідропарків,
  • Олексіївського лугопарку, а також біля
  • Основ’янського та
  • Петренківського водоймищ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз, яким будет літо 2025 року в Україні.

 
Тэги:  допомога, літо, харків, прогноз
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