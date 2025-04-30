30.04.2025 19:21 Дмитро Колонєй

Стало відомо, на яких водоймах зможуть купатится мешканці Харкова влітку

Де та у який період працюватимуть рятувальні пости у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради ухвалене рішення, що рятувальні пости на водоймах Харкова з метою недопущення нещасних випадків працюватимуть з 1 червня до 31 серпня 2025 року.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Так, КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» організовуватиме роботу рятувальних постів на територіях

Журавлівського та

Удянського гідропарків,

Олексіївського лугопарку, а також біля

Основ’янського та

Петренківського водоймищ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз, яким будет літо 2025 року в Україні.