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30.04.2025  20:15   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили мирного мешканця Харківщини під час обстрілу

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів росіян на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 квітня 2025 року орієнтовно о 13:45 російська армія обстріляла село Новоосинове Купʼянського району. Загинув 54-річний чоловік. У селі пошкоджено приватні домоволодіння.
 
Також стало відомо, що зросла до 14 людей, серед яких вже девʼять дітей, кількість постраждалих від удару БПЛА у Південному.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Південному на Харківщині після удару дронів постраждали діти й дорослі
 
Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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