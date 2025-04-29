Ворог посилив тиск на Харківщині: ЗСУ стримують атаки в районах Вовчанська та Куп’янська

Протягом доби противник продовжував спроби прорвати українську оборону на Харківщині. Найбільше атак зафіксовано у районах Вовчанська та Куп’янська.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку російські війська активізували спроби прорвати українську оборону. Протягом доби ворог дев’ять разів намагався прорвати українські оборонні позиції. Бої тривали поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, села Западне та Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби відбулося сім спроб штурму з боку ворога. Українські сили оборони відбивали атаки в районах населених пунктів Загризове, Кіндрашівка, Петропавлівка, Глушківка та Нова Кругляківка.
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