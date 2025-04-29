29.04.2025 08:27 Рита Парфенова

Протягом доби на Харківщині через обстріли сталось 8 пожеж

За 28 квітня рятувальники зафіксували пожежі в Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж минулої доби на території Харківської області сталося 8 пожеж, спричинених обстрілами російської армії. Горіли об’єкти в Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах.

Близько 10:00 по приватному сектору м. Куп’янськ завдано авіаудару. Керована бомба влучила в житловий будинок, спричинивши пожежу на площі 80 кв. м. Люди не постраждали.

У селі Піски-Радьківські Ізюмського району через обстріл зайнявся житловий будинок і господарча споруда – загальна площа займання 150 кв. м. Жертв немає.

Увечері й вночі вогонь охопив елементи п’ятиповерхівки, гуртожиток та господарську споруду після ударів по м. Куп’янськ і селу Зарічне. Всі займання ліквідовані, без постраждалих.

Окрім того, зафіксовано 28 пожеж у природних екосистемах загальною площею понад 16 гектарів. До ліквідації 6 з них залучалися місцеві пожежні підрозділи.

Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 виїзди:

51 – на гасіння пожеж (8 із них спричинені обстрілами);

1 – на перевірку після обстрілів;

6 – на допомогу населенню;

5 – за іншими викликами.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів. Під час розмінування у Студенецькому лісництві Ізюмського району сталася детонація вибухонебезпечного предмета під машиною Komatsu. Обійшлося без травмованих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська дев’ять разів намагалися прорвати оборону на Харківському напрямку й здійснили сім штурмів поблизу Куп’янська.